Apple TV+, il catalogo si amplierà con più film e sport in diretta

Apple ha in programma di offrire più film ed eventi sportivi in diretta agli utenti abbonati al servizio Apple TV+, stando ad alcune fonti vicine al Wall Street Journal.



A quanto pare la dirigenza ha già avviato trattative con MGM, una delle principali major nel settore dei film e delle serie televisive, ma anche con Pac-12, un'associazione che gestisce gli sportivi dei college americani.



Stando alle voci di corridoio, attualmente le trattative sarebbero ancora nelle fasi iniziali, perciò l'annuncio ufficiale sembra essere ancora lontano.



Dopo il lancio, avvenuto quasi due mesi fa, il catalogo della piattaforma sta crescendo progressivamente. Recentemente hanno debuttato la serie Truth Be Told e il film Servant di M. Night Shyamalan, mentre prossimamente è prevista l'uscita di Little America e Mythic Quest.



Sappiamo inoltre che tutte e quattro le serie iniziali hanno ricevuto il via libera per una seconda stagione. Tra queste c'è anche The Morning Show, che ha ricevuto tre nomination ai Golden Globe.