Nintendo Switch, la classifica eShop nella settimana 51 del 2019

Mario Kart 8 Deluxe si è confermato al primo posto nella classifica eShop di Nintendo Switch durante la settimana 51 del 2019.



In seconda posizione troviamo nuovamente Robonauts, che precede da Bury Me, My Love e Geky Yaba Runner Anniversary Edition. Seguono Wrecking Ball Adventure, One Stike e Koloro.



Pokémon Spada occupa l'ottava posizione, davanti a Ori and the Blind Forest Definitive Edition. La top 10 si chiude con Mana Sparks.



Qui di seguito l'elenco delle prime venti posizioni:

Mario Kart 8 Deluxe Robonauts Bury Me, My Love Geky Yaba Runner Anniversary Edition Puzzle Book Wreckin Ball Adventure One Strike Koloro Pokémon Spada Ori and the Blind Forest Definitive Edition Mana Sparks Super Smash Bros. Ultimate Cuphead Crypt of the NecroDancer Warlocks God Slayers Minecraft Luigi's Mansion 3 Pokémon Scudo Urban Trial Playground Gear Club Unlimited