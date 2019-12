GameStop, Jingle Nerd: il Calendario dell'Avvento, offerte di oggi 21 dicembre 2019

Gamestop ha svelato le offerte di oggi 21 dicembre 2019 per il suo Calendario dell'Avvento 2019, con cui ogni giorno mette in sconto dei nuovi videogiochi.



Leggiamo i termini del Calendario dell'Avvento 2019 di Gamestop:

Termini e Condizioni Calendario dell'Avvento - dal 3 al 24 Dicembre. Le promozioni sono valide in negozio e online, salvo esaurimento scorte. Le promozioni sono aperte ai soli possessori di carta GameStop+, di qualsiasi livello. Promozioni non cumulabili con altre iniziative in corso e con i vantaggi della card GameStop+. Tutti i marchi riportati sono di proprietà dei legittimi e rispettivi proprietari.



Ecco dunque gli sconti previsti da GameStop per oggi, 21 dicembre 2019:

FIFA 20 - 37,98 €

Star Wars Jedi: Fallen Order - 44,98 €

Battlefield 5 - 19,98 €

Anthem - 7.98 €