Super Smash Bros. Ultimate, giocatore pro sputa all’avversario, cacciato da un torneo

Il giocatore professionista di Super Smash Bros. Ultimate Nicko 'Nicko' Bonilla è stato sospeso per trenta giorni da 2GGaming dopo aver sputato su di un avversario durante una partita giocata il 18 dicembre in occasione delle Wednesday Fight Nights.



Il match, giocato contro Shawn 'K9sbruce' Bruce, era davvero acceso, al punto da sfociare nel gesto non proprio sportivo di Nicko, che si è visto sospendere per 30 giorni da tutti i tornei. Prima del match con Nicko, K9 aveva perso una partita con Erick 'HLB' Gamino, un amico di Nicko. Non c'è voluto molto perché i due iniziassero a insultarsi pesantemente.



Stando a quanto raccontato da Nicko, K9 ha iniziato a provocarlo in modo accesissimo, portandolo a rispondere e rendendo la 'conversazione', chiamiamola così, via via più personale. Dopo l'esultanza di K9 per una vittoria, Nicko non ha retto più ed è successo il fattaccio, che ha portato al suo immediato allontanamento dalla competizione, con susseguente sconfitta a tavolino nel match successivo, nonostante le scuse immediate fatte a K9.