Il creatore di Super Smash Bros. svela cosa vuol dire veramente "Bros.", c'è lo zampino di Iwata

La spiegazione del nome Super Smash Bros.

In linea di massima il nome del gioco ha una logica comprensibile. "Super" deriva dal fatto che è legato a Super Mario, così come Super Nintendo Entertainment System (SNES). In generale "Super" è molto utilizzato da Nintendo. "Smash" è altrettanto semplice, visto che è un gioco di combattimento e il termine significa scontro (come sostantivo) o distruggere (come verbo).

"Bros", però, è un po' più complicato da rintracciare. Certo, richiama i Super Mario Bros., ma non sono gli unici personaggi. Si tratta solo di questo? Sakurai ha spiegato affermando: "Anche il signor Iwata [ndr, ex-presidente di Nintendo, morto nel 2015] ha avuto un ruolo nell'ideazione del nome Super Smash Bros. Abbiamo chiesto ai membri del team di suggerire una serie di possibili nomi e parole da utilizzare, poi abbiamo tenuto una riunione con il signor Shigesato Itoi per stabilire quale titolo volevamo scegliere, e il signor Iwata è quello che ha scelto la parte "fratelli"".

"Il suo ragionamento era che, anche se i personaggi non erano affatto fratelli, l'uso di questa parola aggiungeva la sfumatura che non stavano semplicemente litigando, ma erano amici che stavano risolvendo un piccolo disaccordo".

"Bros" serve quindi a dare un tocco di leggerezza all'opera. Cosa ne pensate? Parlando sempre di Sakurai e dei suoi video "rivelatori", il director di Super Smash Bros. dice qual è il suo anno videoludico preferito.