La serie Persona limitava il suo creatore, Metaphor: ReFantazio ha concesso più libertà

Parlando con l'Official Xbox Podcast, Hashino ha dichiarato che "avevamo davvero delle idee che volevamo inserire in questo gioco e che non potevamo inserire in altri giochi ".

Le parole di Hashino su Metaphor: ReFantazio

"Persona 5 è ambientato nel mondo reale, in particolare a Shiba e Tokyo", ha spiegato. "Questo significa che la storia che volevamo raccontare è stata leggermente limitata allo spazio in cui ci trovavamo. Questo significa anche che per noi è un po' più facile lavorare perché conosciamo il posto, abbiamo una sorta di base da cui partire. Ma, ancora una volta, limita le nostre opzioni".

In Metaphor: ReFantazio ci sono varie razze, come gli elfi

Hashino ha fatto un paragone con il "mondo fantasy completamente nuovo che abbiamo creato" in Metaphor: ReFantazio: "Abbiamo la libertà di esplorare tutte queste idee e cose che non siamo stati in grado di fare in passato", ha spiegato. "Nella serie Persona, i personaggi [e] la storia stessa si basavano su un'unica location, un unico nascondiglio, di solito, dove tutti i personaggi si ritrovavano". La storia di Metaphor, che si estende su un ampio territorio, offre invece ai giocatori "la possibilità di vedere una prospettiva più ampia" da più tribù e culture.

Certamente tutto questo ha pagato, infatti Metaphor: ReFantazio è il miglior lancio di sempre su Steam per Atlus.