Qual è la data di uscita di GTA 6 su PC? Un ex-Rockstar Games propone un periodo di uscita

Se l'uscita su PS5 e Xbox Series X|S è (per ora) confermata per il 2025, i giocatori computer non hanno idea di quanto dovranno attendere per giocare al nuovo capitolo della serie di Rockstar Games. A questo riguardo, però, si è espresso un ex-Rockstar Games, Obbe Vermeij , che ha lavorato come technical director per GTA 4 (e anche precedenti capitoli).

Le parole dell'ex-Rockstar Games su GTA 6

Secondo Vermeij, la versione PC di GTA 6 potrebbe non essere pronta fino al 2027, possibilità che chiaramente non renderà felici i giocatori computer. Anche se potrebbe sembrare poco logico ritardare così tanto l'uscita di un gioco molto atteso, Vermeij spiega che Rockstar Games non si fa problemi a rimandare un gioco fino a quando non è al 100% soddisfatta dell'opera. Non importa cosa viene indicato in un trailer, la data di uscita non è mai definitiva.

Inoltre, GTA 6 - secondo l'ex-Rockstart - ha la capacità di vendere per dieci anni di fila se non di più e, inoltre, non ha alcun tipo di competizione in grado di mettergli i bastoni tra le ruote. In breve, Rockstar Games può permettersi di fare quel che vuole.

Perlomeno, i giocatori PC avranno a breve modo di giocare a Red Dead Redemption: sono serviti solo 14 anni di attesa.