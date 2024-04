Sakurai, il director di Super Smash Bros., dice qual è il suo anno videoludico preferito

Qual è stato il miglior anno per i videogiochi? Probabilmente ogni persona ha la propria risposta e Masahiro Sakurai - director di Super Smash Bros. Ultimate - ha detto la propria a riguardo. Il suo anno preferito è il 1986, anno dell'arrivo di tanti giochi famosi, della pubblicazione del NES in Europa e l'anno del Konami Code.

Quest'anno in particolare ha visto la nascita di serie come The Legend of Zelda, Dragon Quest, Metroid e altri franchise fondamentali per il mercato videoludico compresi Castlevania e Kid Icarus. Come fa notare Sakurai, molte delle serie presenti nel suo ultimo video sono presenti in qualche modo o forma in Smash.

Sakurai continua menzionando il fatto che anche il mercato videoludico ha iniziato a espandersi in quel periodo, con le nuove tecnologie che hanno fornito un "grande aumento di capacità" e "l'hardware e il software" che hanno fatto "progressi davvero notevoli" durante quest'epoca. Sakurai cita brevemente anche il cortometraggio Pixar "Luxo Jr.", che ha portato "all'alba della computer grafica come forma di intrattenimento".