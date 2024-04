Nintendo Switch 2 utilizzerà la V-NAND di quinta generazione di Samsung?

Nintendo Switch 2 potrebbe utilizzare la V-NAND di quinta generazione di Samsung, che rappresenterebbe un enorme passo avanti rispetto all'attuale console di Nintendo.

Come riportato da Doctre81 in un nuovo video condiviso su YouTube, la pagina LinkedIn di un ex Senior Director della Device Solution Division di Samsung Electronics, che ha lavorato per l'azienda fino al 2019, elenca tra le principali qualifiche e responsabilità l'aver guidato lo sviluppo di un dispositivo NAND Flash Controller per una non meglio specificata scheda di gioco Nintendo.

Tra i risultati principali, l'ex dipendente Samsung elenca anche lo sviluppo della Secure eMMC Card alimentata dalla V-NAND Flash di quinta generazione di Samsung Memory, che sembra essere in linea non solo con il dispositivo NAND Flash Controller per la non meglio specificata scheda di gioco Nintendo, ma anche con alcune altre informazioni, come l'innovazione della sicurezza per un non meglio specificato hardware proprietario e la progettazione di un nuovo PUF IP (Physical Unclonable Function).

Ovviamente che tutto questo sia legato a Nintendo Switch 2 (che ricordiamo non è nemmeno stata annunciata ufficialmente) è prima di tutto una speculazione.