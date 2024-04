Il sistema di reputazione di Rainbow Six Siege rimarrà in beta, non funziona bene come dovrebbe

Ubisoft ha confermato che il "Sistema di reputazione" di Rainbow Six Siege, in fase di beta da un po' di tempo, rimarrà in questo stato perché non funziona ancora come desiderato. In parole povere, non si comporta in modo abbastanza coerente da poter essere implementato come funzione completa, il che potrebbe portare i giocatori a essere erroneamente "categorizzati" a causa di tassi di segnalazione più alti del previsto.

Ubisoft ha confermato che i giocatori di Rainbow Six Siege vengono segnalati automaticamente a un tasso superiore al normale. Ciò significa che i giocatori vengono segnalati per infrazioni verbali e testuali che potrebbero non essere effettivamente avvenute, il che porterebbe alcuni giocatori nella "categoria" sbagliata secondo il sistema di reputazione.