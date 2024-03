Rainbow Six Siege ottiene nuovo record su Steam di giocatori contemporanei dopo anni

Rispetto al picco di febbraio, parliamo di una crescita di 99.557 giocatori, ovvero del 97% . Il 2024 è iniziato bene per Rainbow Six Siege, che su Steam è risalito piano piano rispetto ai numeri dei mesi precedenti, ma questo nuovo record segna un incremento notevole.

I motivi del nuovo successo di Rainbow Six Siege

I dati di SteamDB su Rainbow Six Siege

Il successo di Rainbow Six Siege non è mai stato messo in discussione, ma questa recente crescita può essere dovuta a vari fattori. Prima di tutto, è stata confermata una nuova stagione con un nuovo operatore e varie novità: queste ultime potrebbero aver convinto vari fan del gioco a tornare nello sparatutto già in preparazione del lancio della nuova stagione.

Il motivo più importante però è credibilmente il fatto che sia in corso un periodo di prova gratuita con uno sconto per Rainbow Six Siege. Sebbene il gioco sia molto vecchio, pare che molti siano interessati ancora adesso a provarlo e magari acquistarlo.