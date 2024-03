Rainbow Six Siege è in prova gratuita e in sconto a soli 4 euro

Il prezzo regolare del gioco base è di 19.99€ , una cifra certamente non molto elevata, ma questo sconto dell'80% rende Rainbow Six Siege un prodotto da non perdere, se chiaramente amate il genere.

Si tratta certamente di una situazione perfetta per quei giocatori che sono sempre stati incuriositi dallo sparatutto tattico di Ubisoft e sono desiderosi di provarlo con mano. Se poi siete dubbiosi su quanto a lungo proseguirà il gioco e state pensando di attendere l'arrivo di un seguito, vi consigliamo di non tenere il fiato sospeso considerando quanto ha detto l'editore.

Rainbow Six Siege, il prossimo grosso aggiornamento

Rainbow Six Siege

Dopo nove anni Rainbow Six Siege continua a essere uno dei giochi più supportati da Ubisoft e dalla community di giocatori.

Da non molto la compagnia francese ha anche svelato il prossimo grosso aggiornamento per Siege: Operation Deadly Omen. Tra le novità incluse in questo update vi è Deimos, un nuovo operatore. Ci sarà anche modifiche al alcuni sistemi di gioco, come un'opzione "free look" e una modifica al funzionamento dello scudo.