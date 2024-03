'Non vi divertirete con i giochi se lavorate in un grande studio', sviluppatore indie si apre

"Non vuoi essere l'impiegato numero 356772 che fa capo a qualcuno che fa capo a qualcuno che fa capo a qualcuno che prende le decisioni. È uno schifo. La magia è sparita . Non vi divertirete più con i videogiochi se lavorate in un grande studio di videogiochi".

Oshry afferma: "La gente mi chiede spesso: 'Dave, se voglio entrare nel mondo dei giochi, come posso iniziare?'. E io dico di non farlo. Smettete. Avresti dovuto iniziare cinque o dieci anni fa. Andate a studiare economia, trovate un lavoro vero. Diventa un idraulico. La gente ne ha bisogno ."

La crescita è un aspetto da tenere in considerazione e da contenere per New Blood, che contrasta un atteggiamento del tipo "più gente, più giochi, più roba, più funzioni, più loot box, più transazioni, più soldi, più linee che salgono", usando le parole di Oshry, il quale sostiene che le persone che amano i giochi dovrebbero evitare di farsi risucchiare in questa trappola.

"Mi preoccupo personalmente dei nostri sviluppatori e di tutti coloro che lavorano in New Blood, assicurandomi che tutti siano felici e si divertano, e assicurandomi che la voce di tutti sia ascoltata".

Dave Oshry , capo di New Blood, ha affermato: "Non siamo vincolati agli azionisti, agli investitori o a cose del genere. Possiamo fare ciò che vogliamo - questo è il nostro motto: 'odiamo i soldi'. In realtà non odiamo i soldi, i soldi sono fantastici, ma se volessimo i soldi faremmo un gioco crafting survival horror Dusk. Un roguelike open world survival horror crafting deck builder Dusk. I giochi che facciamo, li facciamo per noi stessi. Si dà il caso che anche altre persone vogliano questo tipo di giochi".

PC Gamer ha intervistato il collettivo/sviluppatore indie New Blood (autori del boomer shooter Dusk che è da poco tornato in versione Dusk HD ) che ha detto la propria riguardo alla situazione attuale del mercato videoludico , senza avere peli sulla lingua.

Crea indie non è facile e divertente

I problemi strutturali descritti dal capo di New Blood non sono largamente presenti tra gli sviluppatori indie, ma questo non significa che sia tutto facile e divertente.

Oshry osserva che è "dura là fuori" ed è il primo ad ammettere che il successo di New Blood non permette di creare una linea guida valida per tutti: "Non posso fare un discorso alla GDC su come creare una buona azienda di videogiochi perché siamo a malapena un'azienda. Ma una cosa che posso dire è di lavorare con i vostri amici e di trattarli come se fossero vostri amici".

Oshry ha aggiunto: "Poiché sembra che tutti si chiedano come facciamo ad andare così bene in un settore che sembra andare a rotoli, in realtà ci sono molte aziende che vanno bene, solo che non se ne sente parlare nei notiziari in mezzo a tutte le disgrazie".