16.000 crediti R6 per Rainbow Six Siege in offerta su Instant Gaming

I 16.000 crediti R6 sono ora acquistabili su Instant Gaming al prezzo scontato di 32,82€ rispetto al prezzo originale di 100€. Con l'IVA applicata in Italia al 22%, il prezzo finale sarà di circa 40,04€. Non perdere questa occasione! Acquista il pacchetto da questo link o cliccando sul bottone qui sotto. Questa offerta con uno sconto del 67% è un'occasione perfetta per prepararsi all'arrivo di Rainbow Six Siege X, il nuovo aggiornamento che rivoluzionerà il titolo con la modalità Dual Front 6v6 e la mappa più grande mai vista. I crediti possono essere utilizzati per acquistare nuovi operatori, Battle Pass stagionali e oggetti estetici per personalizzare la tua squadra. Venduto e spedito da Instant Gaming, il codice sarà disponibile immediatamente dopo l'acquisto.