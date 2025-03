Call of Duty: Black Ops 6 ci introduce alla Stagione 3 con un trailer misterioso

Può darsi dunque che nella Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6 assisteremo in qualche modo al ritorno di Hudson attraverso un flashback : ancora qualche giorno e scopriremo come stanno le cose.

Intento a fumare un sigaro mentre si trova nel nascondiglio del Rogue Team, Adler ascolta Woods mentre gli dice che gli oggetti che si trovano sul tavolo sono stati recapitati da qualcuno mentre si trovava in ospedale ma che non riesce a comprenderne il significato.

Un rilancio importante

Come appena accennato, la data di lancio della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6 è ormai imminente e il trailer pubblicato da Treyarch aggiunge senza dubbio un grande valore narrativo all'aggiornamento, puntando appunto a riportare sullo schermo uno dei personaggi della saga di Black Ops.

Mentre ci domandiamo il significato esatto di questo teaser, sappiamo invece per certo che la Stagione 3 segnerà il ritorno della mappa Verdansk in Warzone e vedrà l'introduzione di alcune altre novità, come lo scenario Shattered Veil per la modalità Zombie, nuove armi e nuovi Operatori.