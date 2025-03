Call of Duty: Warzone annuncia il ritorno di Verdansk con un divertente trailer

Sulle note del classico brano "Unforgettable", interpretato da Nat King Cole, Call of Duty: Warzone ha annunciato il ritorno di Verdansk il prossimo 3 aprile, andando dunque a confermare con il divertente trailer i rumor che circolavano ormai da qualche tempo.

Stiamo parlando della mappa originale di Warzone, quella che ha segnato il debutto del battle royale prodotto da Activision e che dunque tantissimi giocatori ricordano ancora con grande affetto: unforgettable, appunto.

Lo scenario si ispira alle città dell'Europa orientale ed è caratterizzato da un'area enorme, ricca di punti di interesse che ben si prestano all'impiego di strategie molto precise in battaglia, ponendosi come il riparo perfetto per i cecchini o uno scorcio perfetto per gli scontri a breve distanza.

Chiaramente la mappa ha subito delle modifiche nel corso del tempo, ricevendo diversi aggiornamenti fino all'evento del 2021 che ha determinato la sua distruzione.