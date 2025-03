Silent Hill f verrà presentato in una Silent Hill Transmission, scopriamo quando

Konami ha annunciato che Silent Hill f verrà presentato in una Silent Hill Transmission in arrivo fra pochi giorni: "Unitevi a noi il 13 marzo alle 23.00 per una Silent Hill Transmission in cui condivideremo le ultime novità. Questa Transmission svelerà Silent Hill f", si legge nel post.

Uno dei nuovi progetti legati alla serie survival horror, Silent Hill f ha fatto parecchio discutere per via della sua ambientazione inedita, che ci catapulterà nel Giappone degli anni '60 e andrà ad attingere alle leggende del folklore nipponico.

Lo sviluppo del gioco ha visto il coinvolgimento di Ryukishi07, autore della visual novel When They Cry, noto per la sua capacità di creare situazioni di grande tensione: una caratteristica che si sposa alla perfezione con le esigenze di un episodio di Silent Hill.