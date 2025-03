Il cosplay di Boa Hancock da One Piece firmato da yingtze è stupendo

In oltre vent'anni di serializzazione, One Piece ha introdotto decine e decine di personaggi secondari carismatici e unici entrati nel cuore dei fan dell'opera di Eiichirō Oda. Tra questi c'è anche Boa Hancock, protagonista del cosplay di yingtze che trovate qui sotto.

Boa Hancock, conosciuta anche con l'alias di "Principessa Serpente", è la capitana delle Piratesse Kuja. Hancock è anche l'unica donna a far parte della Flotta dei Sette, un gruppo di potenti pirati che lavorano in collaborazione con il Governo Mondiale. Ha ottenuto dei poteri speciali grazie al Frutto del Diavolo Mero Mero, che le consentono di pietrificare chiunque provi attrazione per lei o venga colpito dai suoi attacchi. Pur essendo orgogliosa e distante con molti, Hancock mostra il suo lato più dolce quando si innamora perdutamente del protagnista Rufy, che tuttavia rimane inconsapevole dei suoi sentimenti, creando momenti comici.