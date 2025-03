2B nel cosplay di vesani.cos da NieR Automata ci incanta con gli occhi

La saga di NieR è ferma da tempo, soprattutto se ciò che vi interessa sono i capitoli non mobile, e il pubblico non vede l'ora che torni in grande stile. Gli appassionati vorrebbero anche vedere in azione i personaggi che hanno amato, come ad esempio 2B. Pare difficile che questo avvenga, per molteplici motivi, ma perlomeno i fan possono consolarsi grazie al mondo del cosplay. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di 2B in versione ragazza gatto di vesani.cos.

2B è uno dei personaggi di NieR Automata, il primo che il giocatore controllare nel corso dell'avventura. Si tratta di un androide che deve indagare su ciò che rimane della Terra, dominata da macchine perlopiù impazzite. Di norma la ragazza non ha le orecchie da gatto, precisiamo, ma in questo caso si tratta di un cosplay dallo stile speciale.