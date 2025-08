Il cosplay da Elfa della Notte di World of Warcraft firmato kristy_rein_ è fenomenale

Gli Elfi della Notte hanno la pelle viola, lunghe orecchie e occhi luminosi : come si può vedere dalle foto, kristy_rein_ ha riprodotto in maniera assolutamente dettagliata tutti questi tratti, realizzando anche uno splendido mix di costume e accessori.

kristy_rein_ ha realizzato un fenomenale cosplay da Elfa della Notte di World of Warcraft , catturando in maniera estremamente fedele i tratti di queste affascinanti creature, che incarnano il connubio perfetto fra spiritualità e ferocia.

Un classico immortale

A pochi mesi dalla nostra intervista agli sviluppatori dell'aggiornamento The War Within per World of Warcraft, il classico Blizzard continua a coinvolgere milioni di giocatori in tutto il mondo e non sembra intenzionato a farsi da parte.

Anche il popolo dei cosplayer ha spesso reso omaggio al mondo di Warcraft, vedi ad esempio le interpretazioni di Alexstrasza da toriealis, Sylvanas Ventolesto da Kalinka Fox oppure l'Elfa di Sangue da Lada Lyumos.