Sony svela il nuovo bundle di PS5 con Astro Bot, ecco quando sarà disponibile

La conferma è arriva tramite un messaggio su X di PlayStation che afferma che il pacchetto sarà acquistabile presso i rivenditori selezionati di tutto il mondo, Italia inclusa. Non è stato indicato un giorno esatto di uscita, ma Sony afferma che sarà disponibile "a partire da questa settimana" , dunque nell'arco di pochi giorni. Nessun dettaglio anche sul prezzo, che supponiamo sarà tra i 599 e i 619 euro per PS5 Standard e di 499,99 - 519 euro per quella digitale senza lettore.

Altri dettagli sul bundle

Come possiamo vedere dall'immagine qui sotto, si tratta di un bundle classico e non di un'edizione speciale con console e DualSense decorate a tema Astro Bot, come abbiamo visto ad esempio per Marvel's Spider-Man 2. Al suo interno dunque troveremo semplicemente una PS5 Standard o Digital e una copia del gioco. Si tratta comunque di un pacchetto molto interessante per chi ancora non ha acquistato la console ammiraglia di Sony e vuole entrare nel mondo PlayStation iniziando con una delle migliori esclusive sfornate dai PlayStation Studios.

Disponibile dallo scorso settembre, Astro Bot è un platform adventure in cui esploriamo oltre 80 livelli coloratissimi, ricchi di nemici e sfide da superare, nonché un grande omaggio all'ecosistema PlayStation. Infatti, nell'avventura incontreremo vari robottini ispirati a Kratos di God of War, Aloy di Horizon, Nathan Drake di Uncharted e molte altre icone dei PlayStation Studios. Il gioco ha vinto un grandissimo numero di premi come "Gioco dell'Anno" e ha ricevuto un'ottimo riscontro tra critica e pubblico. A questo proposito, ecco la nostra recensione di Astro Bot.