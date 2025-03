Steam Deck si aggiorna: arrivano le note via browser, ottimizzazioni per Monster Hunter Wilds e tanto altro

Steam ha pubblicato nella notte un importante aggiornamento per Steam Deck, focalizzato sul miglioramento dell'esperienza utente e sull'aggiunta di nuove funzionalità. Tra le novità più rilevanti, spicca l'aggiunta delle Note di gioco tramite browser web.

L'aggiornamento introduce anche ottimizzazioni per il Remote Play e la registrazione di giochi, in particolare per il recente Monster Hunter Wilds.