Assassin's Creed Shadows non sarà compatibile con Steam Deck al lancio

Brutte notizie per chi sperava di giocare ad Assassin's Creed Shadows su Steam Deck: il direttore tecnico del gioco ha confermato che non sarà compatibile, almeno non al giorno del lancio. Lo ha fatto in una sessione di domande e risposte pubblicata online, dove ha toccato diversi argomenti.

Purtroppo non è il primo caso di videogioco tripla A che non gira su Steam Deck, considerando che ha delle specifiche non proprio performanti per i titoli moderni.