Samsung porterà una nuova tecnologia OLED ad altissima luminosità e super efficiente al MWC25

Questo risultato è ottenuto grazie alla tecnologia on-cell film (OCF), che elimina la necessità di un polarizzatore. I polarizzatori sono utilizzati nei display per ridurre i riflessi, ma possono anche ridurre la luminosità e l'efficienza energetica. La tecnologia OCF di Samsung Display risolve questo problema integrando le capacità antiriflesso nel pannello stesso.

Samsung Display ha annunciato che presenterà la sua ultima tecnologia OLED al Mobile World Congress 2025 (MWC25) il 3 marzo. La nuova tecnologia vanta una luminosità massima di 5.000 nit , circa 1,5 volte la luminosità degli OLED per smartphone premium lanciati di recente, e un ridotto consumo energetico.

La tecnologia OCF

Oltre a una maggiore luminosità e a un minor consumo energetico, la tecnologia OCF consente anche di realizzare display più sottili e leggeri. I pannelli applicati con OCF possono essere resi fino al 20% più sottili rispetto ai pannelli OLED convenzionali.

Diagramma della Struttura della Tecnologia OCF di Samsung Display

Al MWC25, Samsung Display presenterà un pannello OLED OCF con una luminosità di picco di 5.000 nit. L'azienda mostrerà anche come la tecnologia OCF può essere utilizzata per creare display con fattori di forma innovativi, come Slidables e Rollables.

La tecnologia OCF è stata applicata per la prima volta agli smartphone pieghevoli con il Galaxy Z Fold 3 nel 2021 e ora si sta espandendo agli smartphone di tipo bar. Samsung Display prevede di continuare a sviluppare la tecnologia OCF e di applicarla a un'ampia gamma di dispositivi in futuro.

Intanto l'azienda coreano ha annunciato di essere ancora leader del mercato TV dopo quasi 20 anni.