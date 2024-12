Path of Exile 2 conquista la vetta della classifica Steam, bene anche Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Come ogni martedì mattina è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam . Path of Exile 2 ha conquistato la vetta, un risultato eccezionale e non così scontato. Il gioco sta registrando numeri di affluenza enormi sulla piattaforma di Valve, ma è anche vero che si tratta di un free-to-play con accesso anticipato tramite la vedita di Founder's Pack, che hanno un prezzo molto più basso di un gioco completo al lancio. Tenete presente che la top 10 viene realizzata da SteamDB in base ai ricavi in dollari complessivi e non del numero di copie vendute.

La top 10 di Steam dell'ultima settimana

Per il resto la classifica ribadisce i classici trend di Steam e le promozioni degli ultimi giorni. Ad esempio, in quarta posizione ritroviamo il sempreverde Euro Truck Simulator 2, seguito da Call of Duty: Black Ops 6 e Red Dead redemption 2. Forza Horizon 4 si piazza settimo in vista dell'imminente rimozione dalla vendita.

Indiana Jones

Vediamo la top 10 di Steam al completo della settimana del 3 - 10 dicembre:

Path of Exile 2 Steam Deck Indiana Jones e l'Antico Cerchio Euro Truck Simulator 2 Call of Duty Black Ops 6 Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 4 EA Sports FC 25 Call of Duty S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Rimanendo in tema, grazie al lancio di titoli attesissimi come Path of Exile 2, Marvel Rivals e le tante uscite di spessore delle ultime settimane, Steam ha registrato un nuovo record di giocatori connessi contemporaneamente.