Steam raggiunge un nuovo record di utenti connessi, spinto da Path of Exile 2 e Marvel Rivals

Si tratta di un notevole incremento nella popolazione attiva su Steam, legato probabilmente anche alle uscite di grosso calibro che si sono registrate in queste ore, peraltro anche legate all'uso dei giochi online, che spingono dunque verso un incremento della popolazione connessa.

Nel 2024, lo store di Valve sta conoscendo un'espansione notevole, con record che vengono battuti in maniera piuttosto frequente negli ultimi mesi: siamo passati da 33 a 37 milioni verso la fine dell'estate, arrivando ora a 39.200.000 utenti contemporaneamente connessi alla piattaforma, in base a quanto rilevato proprio nelle ore scorse di questo fine settimana.

Nelle ore scorse, Steam ha fatto segnare un nuovo record di utenti contemporanei connessi , superando i 39 milioni di giocatori online nello stesso momento sulla piattaforma, grazie anche ai numeri impressionanti fatti registrare in questi primi giorni di lancio da Path of Exile 2 e Marvel Rivals .

Un fine settimana all'insegna del gioco online

Sebbene i giochi più giocati continuino ad essere i soliti, come Counter-Strike 2 e Dota 2, stanno velocemente scalando la classifica dei titoli più popolosi online anche due nuove uscite di notevole calibro.

Marvel Rivals presenta scontri fra super-eroi Marvel

Parliamo di Path of Exile 2 e Marvel Rivals, che stanno facendo segnare dei numeri davvero notevoli al lancio.

Usciti entrambi questa settimana, si stanno rivelando dei grandi successi di pubblico su Steam: Path of Exile sta facendo segnare proprio in questi minuti nuovi record di attività online, attualmente con oltre 550.000 utenti contemporaneamente connessi ma destinati ad aumentare ancora, considerando l'orario e il fine settimana.

Marvel Rivals si è piazzato in scia, anche questo incrementando la popolazione di giocatori attivi in contemporanea che in questi minuti sta superando i 450.000, ma con ulteriori incrementi previsti nelle prossime ore.

È facile pensare che ben due giochi di questo calibro abbiano aiutato Steam a superare un altro record di popolazione online contemporaneamente connessa, in attesa di vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.