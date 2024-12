Un rumor svela il possibile spessore di iPhone 17 Air

Numerosi mesi ci separano ancora dal lancio di iPhone 17, la nuova generazione che porterà con sé la nuova variante inedita iPhone 17 Air, decisamente più compatta rispetto al resto dei modelli. Nel corso dell'ultimo periodo, in particolare, i rumor a tal proposito si sono rivelati piuttosto contrastanti tra di loro, evidenziando alcune problematiche relative alla batteria che potevano metterne in pericolo lo spessore ridotto. A confutare tale rumor sarebbero però arrivate alcune recenti dichiarazioni di Bloomberg in merito: scopriamole insieme nel dettaglio.