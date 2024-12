Tekken 8 annuncerà l'ultimo personaggio della Stagione 1 ai The Game Awards 2024

L'ultimo personaggio della Stagione 1 di Tekken 8 verrà annunciato da Bandai Namco durante i The Game Awards 2024, l'evento organizzato e presentato da Geoff Keighley che potremo vedere nella notte fra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre.

Dopo Eddy (primavera), Lidia (estate) e Heihachi (autunno), scopriremo dunque chi sarà il quarto combattente di questa stagione iniziale, che andrà a unirsi al ricco roster dell'ultimo capitolo della celebre saga di picchiaduro a incontri.

"L'ultimo personaggio della Stagione 1 di Tekken 8 verrà rivelato durante i prestigiosi The Game Awards 2024", si legge nel post pubblicato sui social da Bandai Namco. "Unitevi a noi questo venerdì 13 dicembre, a partire dalle 01.00 CET."

Non è ovviamente dato sapere chi sarà il personaggio in questione, ma considerando l'importante palcoscenico scelto per il suo reveal esiste la possibilità che si tratti di un ospite proveniente da una diversa proprietà intellettuale... oppure no?