Tekken 8, il trailer della Stagione 1 svela nuove modalità, arena e il prossimo personaggio

Durante l'EVO Japan è stato presentato il trailer della Stagione 1 di Tekken 8, che svela varie novità compreso un nuovo personaggio: Lidia.

Lidia è stata introdotta nella saga in Tekken 7 e sarà disponibile all'interno di Tekken 8 durante l'estate, ma per il momento non è stata indicata in modo preciso una data.

Il trailer presenta anche nuovi contenuti gratuiti. Tekken 8 proporrà un nuovo aggiornamento per bilanciare i personaggi in arrivo in primavera. Si aggiungono poi un nuovo stage di combattimento (un resort in riva al mare) e una modalità fotografica per chi ama catturare ogni dettaglio dei propri personaggi. Questi due contenuti sono previsti per l'estate.