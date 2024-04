PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi PS4 e PS5 di maggio è vicinissimo, ecco data e orario

L'attesa è stata un po' più lunga del solito, ma a breve Sony svelerà finalmente i nuovi giochi PS4 e PS5 "gratuiti" per gli abbonati a PlayStation Plus per il mese di maggio. In realtà non c'è una tempistica ufficiale vera e propria, ma la compagnia giapponese è abitudinaria e quindi non è difficile prevedere data e orario esatto dell'annuncio.

In molti si aspettavano novità a tal proposito la settimana scorsa, ma la "regola" per quanto riguarda la presentazione dei nuovi titoli del PS Plus Essential è ormai ben nota: l'annuncio avviene sempre il mercoledì antecedente al primo martedì del mese e quindi in questo caso specifico si tratta dell'1 maggio, con il reveal previsto per le 17:30 italiane.