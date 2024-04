La GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX4070 Twin Edge 12GB è al prezzo minimo su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX4070 Twin Edge da 12 GB . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 4%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 599.65€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070

La piastra posteriore della GPU è robusta

La scheda grafica di Zotac GeForce RTX 4070 da 12 GB propone tre uscita DP e una uscita HDMI. La RAM è di tipo GDDR6X. Le ventole sono da 90 mm e hanno 11 pale; sommate ai tubi di calore, alla superficie da 2.2 slot e al sistema Active Fan Control, garantiscono un raffreddamento ottimizzato per ogni situazione di utilizzo, compreso il momento in cui la GPU è ferma e, quindi, le ventole automaticamente evitano di attivarsi per annullare il rumore.

I clienti Amazon votano questa GPU con un 4.6 su 5 in termini di rapporto qualità prezzo.