Stellar Blade: i voti degli utenti su PS Store sono “stellari”, ha quasi il massimo del punteggio

A quanto pare buona parte degli utenti PS5 che stanno giocando o hanno già completato Stellar Blade hanno valutato in maniera estremamente positiva l'action realizzato da Shift Up Games, tanto che nel momento in cui scriviamo il titolo ha una media di 4,79 su 5 su PlayStation Store.

Per chi non lo sapesse, il PlayStation Store ha un sistema di valutazione, molto minimale a dire il vero (ad esempio, non è possibile lasciare una recensione con commento come su Steam), ma a modo suo funzionale, tramite il quale i giocatori che possono assegnare da una a cinque stelle a un titolo.

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, Stellar Blade al momento gode di un'invidiabile media di 4,79 con 20.965 voti complessivi. Giusto per fare un paragone, non siamo troppo lontani dai voti ottenuti da alcuni dei giochi più apprezzati a livello globale lo scorso anno, come ad esempio Baldur's Gate 3 (4,82), Alan Wake 2 (4,77) e, per rimanere nell'ambito delle esclusive PS5, di Marvel's Spider-Man 2 (4,86).