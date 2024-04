Fallout 4 su Xbox Series X offre 4K e 60 fps con tutte le modalità, non è un bug, precisa Bethesda

Con un post pubblicato su X, Bethesda ha voluto chiarire la situazione relativa alla modalità Qualità di Fallout 4 su Xbox Series X, introdotta con l'upgrade next-gen pubblicata la settimana scorsa, precisando che, contrariamente a quanto indicato in precedenza, offre i 4K e 60 fps come la modalità Performance. In pratica, tutti i preset grafici offrono la medesima risoluzione e performance di base.

La differenza tra le due modalità grafiche è che quella Performance abbassa i dettagli grafici per garantire una maggiore stabilità del framerate, perlomeno stando a quanto riportato da Bethesda.

"Breve nota sull'aggiornamento Next Gen di Fallout 4 su Xbox Series X. In realtà punta a 4K e 60 fps in tutte le modalità", afferma Bethesda nel post sottostante. "La modalità Performance è più aggressiva nel ridurre le impostazioni per mantenere questo obiettivo. Speriamo che questo chiarisca la confusione."