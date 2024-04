Fallout 4: l'update next gen scatena polemiche su PC, tra problemi con mod e miglioramenti invisibili

Fallout 4 ha ricevuto il suo update next gen solo da qualche ora ma sono già tante le polemiche scaturite dall'aggiornamento, soprattutto sul fronte PC dove questo sembra aver portato più problemi che benefici, stando a quanto riportato da diverse segnalazioni.

Si tratta di un download enorme, da 14,4 GB, ma che non sembra aver soddisfatto più di tanto i giocatori soprattutto sulla piattaforma Windows, visto che questa rileva grossi problemi con le numerose mod uscite in questi anni per il gioco e non sembra apportare grandi benefici tecnici, tra risoluzione, frame-rate e qualità grafica generale.

Nella fattispecie, come riferito da PC Gamer, l'update introduce problemi nei salvataggi per coloro che hanno usato mod in Fallout 4, mentre alcune mod che non si trovano nel Creation Club semplicemente non funzionano, incluse molte che sono a questo punto estremamente diffuse nella community.