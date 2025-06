Un Fallout ambientato fuori dagli Stati Uniti? Non è impossibile, ma improbabile

Ci sarà mai un capitolo ufficiale della serie Fallout ambientato fuori dagli Stati Uniti? La domanda circola da anni e finora la risposta è stata sempre un secco no. In alcuni casi sono stati dei modder a compensare, come in quello di Fallout: London, ma il materiale ufficiale è sempre stato USAcentrico.

Intervistati dalla testata Insider Gaming riguardo le novità relativa a Fallout 76, Jonathan Rush (direttore creativo) e Bill LaCoste (produttore capo) di Bethesda Game Studios hanno detto che è improbabile che arrivi un capitolo ufficiale ambientato oltre i confini degli USA, ma mai dire mai.