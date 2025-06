Nintendo Switch 2 potrebbe presto avere l'applicazione di YouTube

Come saprete, Nintendo Switch 2 supporta applicazioni e giochi esistenti per Nintendo Switch, anche se non manca qualche problema. In particolare sembra che l'applicazione di YouTube non funzioni sulla nuova console. Chi ha provato a lanciarla ha ricevuto una notifica su come sia impossibile da avviare. Sappiate che il problema è noto e che Nintendo e YouTube stanno lavorando per trovare una soluzione.