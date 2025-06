Nintendo Switch 2 potrebbe aver già stabilito un record di vendite

Stando a voci sempre più insistenti, Nintendo Switch 2 potrebbe aver venduto tre milioni di unità nelle prime ventiquattro ore, stabilendo così un record clamoroso e superando i numeri totalizzati al lancio da PS4 e PS5, ad esempio.

"Ho sentito da tre diversi soggetti indipendenti che Nintendo ha superato i tre milioni di Switch 2 venduti a livello globale nelle prime ventiquattro ore", si legge nel post di Nintendo Prime. "Queste cifre non includono ulteriori vendite realizzate nella giornata di oggi o quelle in arrivo nel fine settimana."

"Al fine di mettere i dati in prospettiva, nessuna console è mai arrivata vicina a numeri simili in ventiquattro ore. Il precedente record in tal senso appartiene a PS4, che però si è fermata a poco più di un milione di unità vendute a livello internazionale."

"Il record di vendite su due mesi ammonta a circa 4,5 milioni di unità ed è attualmente detenuto da PS5 e PS4. Ebbene, Nintendo sembrerebbe in grado di superare questi risultati in meno di una settimana. Vendite del genere non si sono mai viste nella storia delle console da gioco!"