Secret Lair: tutte le volte che Magic ha incontrato i videogiochi

Non solo Final Fantasy: Magic ha spesso unito le forze con il mondo dei videogiochi in un formato iper-collezionistico, scopriamo quando.

Nel 2019 hanno fatto il loro debutto i Secret Lair di Magic: The Gathering, speciali (al tempo) ristampe di carte iconiche con artwork e trattamenti grafici nuovi. La peculiarità di questi prodotti è tutt'ora la loro disponibilità a tempo molto limitato (inizialmente di sole 24 ore) e il loro prezzo maggiorato viste le modifiche e i trattamenti particolari di stampa. L'evoluzione principale di questo tipo di carte è avvenuta in occasione della collaborazione con The Walking Dead quando, da semplice ristampa, i drop Secret Lair sono diventati uno dei canali tramite i quali Wizards of the Coast fa uscire nuove carte. La polemica nata immediatamente dopo l'annuncio (immettere nuove carte dietro una barriera economica considerevole e a tempo limitato ha fatto arrabbiare molti) insieme ai dubbi sulla legalità delle carte appena uscite nei vari formati di Magic, ha portato i produttori a delineare regole ben definite e a ripensare il loro approccio verso le nuove carte prodotte per Secret Lair. Le carte uscite tramite questi drop limitati sono legali solo in Commander, Vintage e Legacy (con l'eccezione delle ristampe di carte già precedentemente legali in Modern) e ora si dividono in tre categorie principali: le reinterpretazioni (carte già uscite nel passato di Magic che ricevono un nuovo nome e un nuovo artwork), le varianti (carte uscite nelle regolari espansioni di Magic che hanno una versione alternativa in Secret Lair), e le nuove, ovvero quelle carte pubblicate solo tramite Secret Lair. Negli ultimi sei anni, Wizards of the Coast ha collaborato con diversi universi videoludici nel suo programma Secret Lair (oltre alle linee di prodotti Mondi Altrove) e in questo speciale li ripercorreremo in vista dell'approdo dell'attesissimo set in collaborazione con Final Fantasy.

Arcane Il primo impatto tra il mondo dei Secret Lair di Magic e quello dei videogiochi è stato quando Wizards of the Coast ha utilizzato le incredibili illustrazioni che Fortiche Production ha realizzato per la prima stagione di Arcane. Uscita nel 2021, questa collaborazione ha visto sette staple (carte utilizzatissime nei vari formati di Magic) ricevere (a volte) nuovi nomi e nuove illustrazioni, e la creazione di cinque terre base (una per colore) che ritraggono diversi ambienti di Zaun e Piltover. Gli artwork di Fortiche Productions stanno proprio bene nelle cornici delle carte di Magic Delle sette carte reimmaginate, le più belle secondo noi sono Path to Exile, con protagonista Jace nel momento in cui viene messo sotto inchiesta dal consiglio per i suoi esperimenti; Unstable Armonics (Rhystic Studies) con al centro Jace e Viktor mentre fluttuano dopo la loro grande scoperta; Duress con protagonista Jinx, e l'Hexcore (Thran Dynamo).

Street fighter Con la collaborazione dedicata a Street Fighter, l'ambizione di Wizards of the Coast è cresciuta perché per l'occasione sono state create otto nuove carte con protagonisti altrettanti campioni del videogioco Capcom. Non solo, ciascuno di loro ha abilità uniche ispirate proprio alle sue mosse storiche. Lo stile artistico e di design delle meccaniche delle carte di Street Fighter è stato molto apprezzato dalla community Chun-Li, per esempio, ha l'abilità di Magic Multikicker che, coordinata con il suo Lightning Kick, le permette di giocare le carte da lei esiliate. Dhalsim ha portata (in inglese reach, in onore delle sue braccia allungabili) e l'abilità Teleport mentre E. Honda ha i suoi due famosi attacchi Sumo Spirit e Hundred Hand Slap e un artwork che cita il bonus stage in cui bisogna infliggere quanti più danni possibile a una macchina.

Fortnite Il Secret Lair di Fortnite è stato una di quelle operazioni di collaborazione che più ha fatto parlare di sé nel 2022 quando ha fatto il suo debutto. Nessuna carta nuova per questo drop, solo reimmaginazioni di icone di Magic: The Gathering usando le ambientazioni e i personaggi del battle royale di Epic Games. Cinque terre base, ciascuna per commemorare uno dei punti di interesse più iconici della storia di Fortnite Ecco che lo Smuggler's Copter diventa il Battle Bus, la stregoneria Triumph of the Hordes diventa la modalità Battle Royale e l'Etherium Sculptor si trasforma nell'iconico Supply Lama. Le carte di questo drop erano sette in totale a cui si potevano aggiungere cinque terre full art (a illustrazione piena) dedicate a cinque dei punti di interesse più iconici della mappa del gioco: Steel Farm, The Shark, Slurpy Swamp, Polar Peak e Weeping Woods.

Tomb Raider Quello dedicato a Lara Croft è stato un Secret Lair composto prevalentemente da ristampe con l'esclusione della protagonista di Tomb Rider che ha fatto il suo debutto nell'universo di Magic come nuova carta perfetta per fare da comandante. Con i colori Verde, Rosso e Blu, Lara Croft, Tomb Rider non solo ha attacco improvviso e raggiungere, ma quando attacca permette di esiliare un artefatto leggendario da un qualunque cimitero e giocarlo come se fosse in mano. Il Secret Lair di Tomb Raider omaggia alcune location e artefatti iconici dei videogiochi nonché la leggendaria protagonista La Croft Manor di questo Secret Lair, poi, non è altro che un reskin della Torre del Comandante a cui fanno compagnia un incantesimo leggendario a due facce che si trasforma in una terra leggendaria, la Lancia di Totec e persino la città di Kitezh. Ciliegina sulla torta una pedina Tesoro con protagonisti vari oggetti con cui la protagonista interagisce nel corso dei videogiochi.

Fallout La collaborazione con l'universo di Fallout ha avuto come protagonisti quattro mazzi Commander con al centro buoni e cattivi dell'universo ereditato da Bethesda. Accanto a loro, ben 16 carte, divise in tre drop, sono arrivate tra le mani dei collezionisti attraverso i Secret Lair. Nel primo, tutto dedicato al Vault Boy, ci sono quattro carte tra cui una reimmaginazione dell'iconico capo gilda di Ravnica Grand Arbiter Augustin IV. Wizards of the Coast ha deciso di onorare il sistema S.P.E.C.I.A.L. della serie Fallout con sette carte che cominciano ciascuna con una lettera dell'acronimo Il secondo drop, chiamato Points of Interest, è dedicato ad ambientazioni iconiche sotto forma di carte di Magic tra cui spiccano il Bojuka Bog, la Reliquary Tower e la Reflecting Pool. Chiude il trio di Secret Lair dedicati a Fallout lo S.P.E.C.I.A.L., un set di sette carte dal passato di Magic, ognuna che inizia con la lettera corrispondente dell'acronimo, tutte con nuovi artwork intrisi di citazioni al mondo di Fallout.

Assassin’s Creed I due drop dedicati ad Assassin's Creed non hanno aggiunto nuove carte, ma si sono limitati a dare nuovi volti a magie già uscite nella storia di Magic. Il primo, chiamato Lethal Legends, dà vita a cinque assassini storici del franchise (Eivor, Altaïr, Amunet, Basim e Edward) reinterpretando storici comandanti del formato Commander per fare gola agli appassionati di questo formato. Le versioni nello stile di Leonardo Da Vinci di questi equipaggiamenti sono davvero belle da vedere e fanno una discreta figura in qualunque mazzo Il secondo Secret Lair, dal titolo Da Vinci's Designs, è un set di cinque versioni alternative di equipaggiamenti leggendari reinterpretati (nell'illustrazione e nella struttura della carta) nello stile di progettazione del genio del rinascimento italiano. Dalla Darksteel Plate al Deathrender passando per il Whispersilk Cloak e la Blade of Selves, queste vere e proprie staple di molti formati vivono di una nuova vita grazie alle illustrazioni di Miklós Ligeti che quasi le riportano tra le pagine del Codice Atlantico di fine Quattrocento.

Dungeons & Dragons Essendo nati sotto lo stesso ombrello, Magic e Dungeons & Dragons si sono incontrati spesso, soprattutto nei Secret Lair. Le carte totali disponibili nel corso degli anni attraverso questi drop sono state 43, prima con un set dedicato alla serie animata uscita negli anni '80 sull'iconico GDR, poi in un set dedicato al film (Honour Among Thieves) e poi in una serie di drop consecutivi avvenuti per celebrare Baldur's Gate 3 e i 50 anni di D&D. Astarion è uno dei personaggi più iconici di Baldur's Gate 3 quindi è naturale aspettarsi una celebrazione in pompa magna da parte di Wizards of the Coast Le carte degne di nota di queste serie sono davvero tante a cominciare dall'intero set di magie vampiriche reinterpretate per avere Astarion come protagonista. Quelle del drop "An Exhibition of Adventure" hanno come immagini le illustrazioni che accompagnavano le prime edizioni di D&D mentre non possiamo non menzionare le 12 carte tutte dedicate ai Beholder, i famosi mostri a tanti occhi così rappresentativi dell'universo creato da Gygax e Arneson.