Fallout 4 su Nintendo Switch era in fase di studio presso Bethesda anni fa, ma non è stato realizzato

Sembra proprio che Fallout 4 a un certo punto fosse previsto anche per Nintendo Switch, secondo quanto riferito dall'ex-Bethesda Pete Hines al giornalista Imran Khan diverso tempo fa, quando questi lavorava per Game Informer.

Il retroscena è emerso solo di recente, quando Khan stesso ha riportato l'episodio in questione sul forum ResetEra, svelando così dei progetti interni per portare il celebre gioco anche sulla piattaforma Nintendo, che però non si sono evidentemente concretizzati, alla fine.

Non sappiamo a che punto è arrivato il progetto di sviluppo di un port di Fallout 4 su Nintendo Switch, ma quantomeno l'intenzione c'è stata per un certo periodo, portando a una fase di studio di questa versione che però non ha poi portato a un risultato concreto.