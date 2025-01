Infinity Nikki ha generato una quantità di denaro impressionante nel suo primo mese su piattaforme mobile

Infinity Nikki si conferma un grande successo, in particolare sulle piattaforme mobile dalle quali proviene un primo dato riguardante il denaro speso dagli utenti nel corso del primo mese di presenza del gioco sul mercato.

Come emerso da alcuni dati pubblicati online, Infinity Nikki ha portato a 16 milioni di dollari di spesa mensile, complessivamente, da parte della community di giocatori e solo per quanto riguarda le versioni mobile, dunque senza tenere ancora in considerazione PC e PlayStation.

Non si tratta di informazioni ufficiali: il dato è stato rilevato da App Magic, che tuttavia è considerato una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda analisi e proiezioni su vendite e spesa in microtransazioni per i giochi mobile.