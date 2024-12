Infinity Nikki supera i 10 milioni di download e fa un regalo agli utenti: vediamo come ottenerlo

I dettagli del regalo per i giocatori di Infinity Nikki

Il tweet di Infinity Nikki recita, in traduzione: "Infinity Nikki ha raggiunto oltre 10 milioni di download in tutto il mondo! In questo viaggio stravagante, fate ogni passo con fiducia e abbracciate la brillantezza di ogni momento. Andiamo verso un futuro luminoso e scintillante!"

Per quanto riguarda il regalo, viene detto che otterremo un "Bonus speciale: 10 estrazioni gratuite! Ti invieremo un bonus speciale contenente Cristallo di Risonite x 10 nella tua casella di posta elettronica di gioco. Sblocca la funzione Pear-Pal per accedere alla tua casella di posta e richiedere la tua ricompensa! (Nota: la funzione Pa-Pero si sblocca una volta che vi siete uniti alla Gilda degli Stilisti di Floridesio e avete ricevuto la vostra Pa-Pero). Nota: la posta scade il 31 dicembre 2024, alle 23:59:59 (ora del server)."

Tutto quello che dovrete fare quindi è entrare e guardare i messaggi interno al gioco per ottenere i Cristalli, che possono essere usati per ottenere abiti speciali con il classico sistema di cassa premio casuale. Potete anche usare tutti questi codici per ottenere premi in Infinity Nikki.