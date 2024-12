Infinity Nikki è disponibile su PC, PS5 e mobile: usate tutti questi codici per ottenere premi

È da oggi disponibile al download il gioco free to play Infinity Nikki, per PC, PlayStation 5 e dispositivi mobile. Inoltre, sono disponibili una serie di codici per ottenere dei premi all'interno del videogioco.

Prima di tutto, però, ricordiamo che Infinity Nikki è un gioco di piattaforme, azione ed enigmi a mappa aperta nel quale interpretiamo Nikki, una ragazza che finisce trasportata insieme al suo amico Momo (una specie di gatto umanoide parlante) in un mondo magico dove i vestiti hanno dei poteri. La ragazza diventa così una Stilista, ovvero una persona in grado di creare abiti magici e inizia il proprio viaggio.

Si tratta di un free to play e, come è tipico, ci sono vari tipi di risorse che possono essere utilizzate per aprire casse premio e ottenere così ricompense, che in questo caso sono pezzi di capi di abbigliamento, perfetti per personalizzare l'aspetto di Nikki.