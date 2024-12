PlayStation Store, 30th Anniversary: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Le offerte del 30th Anniversary sono approdate su PlayStation Store, nell'ambito di una promozione che coinvolge centinaia di giochi PS4 e PS5, offrendo sconti fino al 75%. L'iniziativa, che ci terrà compagnia da qui al 21 dicembre, mette anche stavolta sul tavolo una serie di affari che sarebbe un peccato perdersi. Qualche esempio? Il prezzo più basso di sempre per il controverso e affascinante soulslike italiano Enotria: The Last Song, ma anche per The Last of Us Parte 1, Gran Turismo 7 e Sand Land. E poi la grande convenienza del bundle dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor, la promo su Hunt: 1896 e sull'eccezionale Unicorn Overlord.

Enotria: The Last Song Si è parlato parecchio di Enotria: The Last Song, l'ambizioso soulslike tutto italiano che attinge a piene mani dalle leggende e dal folklore nostrani per mettere insieme un'esperienza action RPG capace di riproporre quei concetti e quelle meccaniche che hanno costruito lo straordinario successo di serie come quella di Dark Souls. Il titolo di Jyamma Games ha dalla sua un comparto artistico notevole e applica con scaltrezza una serie di semplificazioni al fine di alleggerire la propria struttura, ma si è presentato al lancio con qualche incertezza tecnica di troppo e non soltanto: tutti aspetti che abbiamo avuto modo di illustrare nella nostra recensione di Enotria: The Last Song. Nonostante i chiari limiti di questo progetto, tuttavia, molti sono rimasti incuriositi dall'operazione tentata da Jyamma Games e si sono messi in attesa di uno sconto che potesse consentirgli di provare finalmente il gioco senza troppe remore, ed eccoci qui: grazie alle offerte del trentesimo anniversario, potete portarvi a casa Enotria a 27,99€ (26,24€ se siete abbonati a PlayStation Plus) anziché 34,99€, risparmiando il 25%.

The Last of Us Parte 1 Da un prodotto controverso all'altro, anche The Last of Us Parte 1 ha toccato la cifra più bassa di sempre su PlayStation Store: 39,99€ anziché 79,99€ che tagliano esattamente a metà il prezzo di listino del remake firmato Naughty Dog e rendono senz'altro più invitante l'idea di rivivere l'avventura originale di Joel ed Ellie sullo sfondo di un'America post-apocalittica. Tess, Joel ed Ellie in The Last of Us Parte 1 Il viaggio dei due protagonisti, incaricati di raggiungere uno dei centri operativi della fazione delle Luci, è irto di insidie e di personaggi memorabili, mostruosi clicker e spietati predoni che proveranno in qualche modo a fermarli. Il rifacimento ripercorre questi eventi utilizzando le sofisticate tecnologie del secondo capitolo e consegnandoci un comparto tecnico di grande impatto visivo: ne abbiamo parlato nella recensione di The Last of Us Parte 1.

Gran Turismo 7 Proprio in concomitanza con l'annuncio di My First Gran Turismo, ecco che anche l'ultimo episodio della serie corsistica targata Polyphony Digital viene proposto su PlayStation Store a metà prezzo: potrete acquistarlo a 39,99€ anziché 79,99€ nella versione PS5 oppure a 29,39€ anziché 69,99€ nella versione PS4, quest'ultima ancora più conveniente. Una sequenza di Gran Turismo 7 Rispetto alla nostra recensione di Gran Turismo 7 non c'è molto da aggiungere: l'esperienza confezionata da Kazunori Yamauchi e dai suoi collaboratori è estremamente corposa ed è stata ulteriormente aggiornata e arricchita nel corso dei mesi, può contare su di una modalità carriera di grande spessore e sull'impegnativa modalità Sport, oltre a un variegato contorno che include anche il multiplayer online.

Sand Land Lanciato in concomitanza con la serie animata su Disney+, Sand Land è la trasposizione di un manga realizzato da Akira Toriyama nel 2000 e racconta la storia di Belzebubù, un giovane principe degli inferi che decide di accompagnare un anziano sceriffo alla ricerca di una fonte leggendaria, che potrebbe risolvere l'annoso problema della siccità che affligge la popolazione del regno. Belzebubù e alcuni dei suoi compagni demoni in Sand Land Potremo procedere a piedi o a bordo di uno dei tanti veicoli sbloccabili nel corso della campagna, fra cui un simpatico carro armato compatto, e affrontare le numerose insidie di un luogo governato col pugno di ferro da un sovrano senza scrupoli, che non esiterà a mandarci contro le sue truppe per proteggere il segreto della fonte. Grazie alle nuove offerte, il gioco può essere vostro a metà prezzo, dunque 34,99€ anziché 69,99€. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Sand Land.

Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor Nel corso del tempo abbiamo assistito al lancio di diversi bundle molto interessanti e convenienti da parte di Electronic Arts, e quest'ultimo pacchetto non fa eccezione. Con la promozione del trentesimo anniversario, infatti, la Star Wars Jedi Cross-Gen Bundle Edition è disponibile su PlayStation Store a soli 22,49€ anziché 89,99€, per un risparmio pari al 75%. Cal Kestis si prepara a esplorare uno degli scenari di Star Wars Jedi: Survivor Considerando che la raccolta include entrambi i capitoli dell'avvincente saga del giovane Jedi Cal Kestis, ovverosia Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor, peraltro nella versione cross-gen compatibile sia con PS4 che con PS5, viene da sé che ci troviamo di fronte a un affare da non perdere per chi non aveva ancora avuto occasione di cimentarsi con la straordinaria esperienza single player firmata Respawn Entertainment.