La serie animata Secret Level mostra qualcosa dell'episodio dedicato Pac-Man, anche se non si direbbe

Continuano ad arrivare piccoli teaser e frammenti sulla serie animata Secret Level, la nuova produzione che andrà in scena su Amazon Prime Video e sarà incentrata su vari videogiochi, in questo caso con riferimenti all'episodio dedicato a Pac-Man, sebbene sia difficile scorgere un collegamento diretto con il celebre titolo di Namco.

Anche in questo caso si tratta di un messaggio pubblicato su X dall'account ufficiale di Secret Level, contenente al suo interno un teaser trailer e con rimandi a Pac-Man, ma a guardare il video non è facile vedere il collegamento diretto con la celebre serie, visto che tranne brevissimi fotogrammi non si vedono elementi in comune con la celebre icona dei videogiochi.

Anche in questo caso, l'episodio di Secret Level appare dunque come una reinterpretazione, qualcosa di simile a quanto visto anche con l'anteprima dell'episodio di Mega Man, sebbene in questo caso la questione sia ancora più estremizzata.