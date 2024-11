L'episodio di Mega Man della serie Secret Level si mostra con un primo teaser trailer

La serie animata Secret Level si avvicina, e inizia così anche la sua campagna pubblicitaria, sebbene ancora si vedano solo sprazzi della produzione in questione: in questo caso vediamo qualche spiraglio sull'episodio dedicato a Mega Man con un teaser trailer.

Nel messaggio pubblicato su X dall'account ufficiale della serie, vediamo dunque qualche frammento del capitolo incentrato sul celebre cyborg ideato da Capcom, che a quanto pare si presenta alquanto reinterpretato in questa versione, in linea con lo spirito generale della serie.

Lo stile e il tono sembrano un po' lontani da quelli classici, ma anche per questo il tutto risulta particolarmente interessante, sia per i grandi appassionati della serie Capcom sia per chi non ha avuto grandi contatti in precedenza con Mega Man.