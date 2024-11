Cosa giocherete questo fine settimana? Siete ancora su S.T.A.L.K.E.R. 2, Microsoft Flight Simulator 2024 o altro?

Ci avviciniamo alla fine dell'anno e dunque da qui in poi le nuove uscite caleranno sostanzialmente di ritmo. In compenso l'ultimo mese è stato davvero ricco di giochi di spessore e che probabilmente ci terranno compagnia anche nelle prossime settimane.

Il fine settimana è finalmente arrivato, così come la nostra classica domanda di rito per conoscere i gusti dei nostri lettori. Cosa giocherete questo weekend? Sfoltirete il backlog o state passando il tempo con una delle novità uscite nell'ultimo mese?

Le novità maggiori di novembre

Ad esempio, Microsoft Flight Simulator 2024 offre una longevità fondamentalmente infinita, anche grazie alla nuova modalità carriera che aggiunge un ulteriore strato di contenuti, profondità e divertimento nel simulatore di volo di Asobo Studio. Al netto di un lancio turbolento e alcuni problemi di stabilità ancora da risolvere che stanno rendendo l'esperienza a tratti snervante, è innegabile che ci troviamo di fronte a un simulatore sontuoso e in grado persino di potenziare la formula del già apprezzatissimo precedente capitolo, come spiegato anche nella nostra recensione di Microsoft Flight Simulator 2024.

Un altro gioco grezzo, ma con carattere e qualità da vendere delle ultime settimane è S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Nonostante lo sviluppo travagliato e complicato dalla guerra in Ucraina, nella nostra recensioneS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: la recensione di un ritorno tanto inaspettato quanto vincente vi abbiamo spiegato che lo sparatutto in prima persona di GSC Game World si è confermato un'esperienza coinvolgente e ad alto tasso di sfida, nonché un degno succesore della serie. Certo, non mancano alcuni problemi e bug, ma il team di sviluppo sta lavorando alacramente per ripulire il codice di gioco e risolvere tutte le magagne. Ad esempio, giusto ieri è arrivato un patch con oltre 650 correzioni.

Passando a un genere completamente differente, l'ultimo mese ha visto il debutto anche dell'atteso Dragon Quest 3 HD-2D Remake, il rifacimento dell'immortale JRPG di Square Enix con grafica 2D-HD. Il lavoro svolto da Artdink per rifare il look al gioco è encomiabile, mentre lato contenuti e gameplay il titolo è rimasto lo stesso di 30 anni fa, nel bene e nel male: come spiegato nella nostra recensione, si tratta di una delle pietre miliari del genere, ma chiaramente oggi il suo sistema di combattimento e la trama risentono sostanzialmente del peso degli anni e delle numerose ere videoludiche trascorse.

E dunque, voi con quali giochi passerete il weekend? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.