Elden Ring: Shadow of the Erdtree è in sconto su Instant Gaming per i saldi del Black Friday

Sono iniziate le promozioni del Black Friday di Instant Gaming, con tantissimi giochi PC a prezzi ancor più invitanti del solito. Ad esempio, l'acclamata espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree in questo momento è acquistabile a 29,49 euro anziché i canonici 39,99 euro. Con l'IVA italiana al 22% il prezzo finale per questo DLC sale a 35,98 euro. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina della promozione su Instant Gaming a questo indirizzo oppure cliccando sul box che trovate qui sopra.