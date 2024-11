Siamo passati da un'era in cui i metroidvania si contavano due con mani a una in cui non basta il pallottoliere. Questo è un male? No, ma il rischio saturazione è sempre dietro l'angolo e bisogna stare attenti; la cosa ancora più incredibile è che stiamo vivendo un momento storico in cui anche qualche grosso editore si è buttato ad adottare questa formula. Forse durerà poco, ma tant'è. Tra l'altro, dal continente asiatico ne arrivano parecchi, non solo dalla Cina ma anche da Taiwan, come questo Nine Sols, sviluppato e pubblicato da Red Candle Games, studio di sviluppo con sede a Taipei.

Va detto che non ci vuole molto a collegare certe stranezze stilistiche di quella parte di Asia a Nine Sols, visto che per la prima volta siamo i benvenuti a entrare nello stile Taopunk, un mix tra taoismo e cyberpunk, il quale però non ci ha particolarmente colpito, ma ci torneremo più avanti. Stavamo parlando di quanto sia curioso notare quanti team sparsi nel mondo si siano fiondati su questo genere, che a tratti sa di saturo ma poi arriva quel titolo e si torna all'idea originale.