La prova da 14 giorni a 1 euro di Game Pass è tornata, ma solo per i giocatori su PC

Per chi non lo sapesse, l'iniziativa permette di provare per due settimane il servizio della casa di Redmond e quindi può accedere al suo vasto catalogo composto da centinaia di giochi, inclusi quelli di EA Play, nonché a offerte e sconti per i nuovi abbonati. Si tratta dunque di un'ottima opportunità per far conoscere i vantaggi dell'abbonamento a chi non ha mai avuto l'occasione di provarlo in precedenza, che poi potrà decidere se estendere o meno la sottoscrizione.

Microsoft ha riattivato il periodo di prova di 14 giorni a Game Pass al prezzo simbolico di 1 euro per i nuovi utenti , ma stranamente questa volta la promozione è valida solo per i giocatori su PC .

Approfittate finché siete in tempo

Va detto tuttavia che la promozione non è fissa e viene proposta a intermittenza da Microsoft. Ad esempio, come accennato in apertura in questo caso specifico al momento è disponibile solo per PC Game Pass e non sappiamo per quanto resterà attiva o se presto sarà disponibile anche per console.

Indy in Indiana Jones e l'Antico Cerchio

A ogni modo, il tempismo è ottimo: giusto pochi giorni fa sono usciti due pesi massimi del calibro di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024, mentre il 9 dicembre sarà il turno del promettente Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Insomma, attivando i 14 giorni di prova adesso o nei prossimi giorni darà modo di giocare a tre dei titoli più importanti della line-up di Xbox del 2024 oltre ad avere accesso alle centinaia di altri titoli presenti nel catalogo.

Se siete interessati, trovate la pagina dedicata sul sito del Game Pass a questo indirizzo. Tenete presente che per attivare la prova a 1 euro dovrete indicare un sistema di pagamento valido e al termine dei 14 giorni verrà attivata automaticamente la sottoscrizione mensile a pagamento. Per maggiori dettagli sul servizio e su come disattivare il rinnovo automatico vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Xbox Game Pass. Se poi doveste trovarvi bene, vi segnaliamo che su Instant Gaming l'abbonamento è in sconto per il Black Friday.