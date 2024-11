Un leak svela le possibili specifiche di OPPO Find X8 Ultra

Sul lato posteriore del dispositivo troveremo un modulo fotocamere provvisto di ben 4 sensori: si partirà dal sensore principale Sony LYT-900 da 50 megapixel , un sensore ultra-wide Sony IMX 882 da 50 megapixel , e infine due teleobiettivi. Al suo interno troveremo molto probabilmente il nuovo chip Snapdragon 8 Elite , protagonista di gran parte dei top di gamma del prossimo anno, alimentato da una batteria al silicio-carbonio , che porterebbe significativi passi in avanti per l'autonomia del dispositivo stesso.

L'utente Digital Chat Station sulla piattaforma social Weibo avrebbe confermato l'esistenza del nuovo modello Ultra , conosciuto per il momento con il nome in codice "Everest", con specifiche piuttosto interessanti e all'avanguardia in grado di fronteggiare i prossimi Samsung Galaxy S25 Ultra , HONOR Magic 7 Ultimate e via dicendo. Il top di gamma presenterà verosimilmente un display OLED di tipologia LTPO da 6,82 pollici di diagonale con risoluzione 2K e frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz, ricalcando in gran parte quanto visto con il pannello di OnePlus 13 .

OPPO Find X8: il probabile periodo d'uscita

Al momento non conosciamo una data d'uscita precisa per il nuovo modello di smartphone, tantomeno per un lancio in occidente che ad oggi non è ancora confermato, nonostante OPPO Find X8 e X8 Pro siano effettivamente usciti sul nostro territorio. OPPO Find X8 Ultra vedrà la luce sul mercato cinese non prima di febbraio 2025, suggerendo una possibile uscita globale in primavera.

OPPO Find X8 Ultra

Ricordiamo come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.